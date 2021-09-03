Голый и влажный: игры Галкина и Пугачевой записали на видео и показали народу

Максим Галкин успел догнать ускользающее лето и отправился на море.

Два дня назад звездные супруги отвели детей на школьную линейку в холодном и дождливом Подмосковье, а уже день спустя юморист показал, что оказался совсем в другом месте. Накануне в инстаграм-аккаунте Максима Галкина появилось видео с теплого моря – артист признался, что среди рабочих будней ему удалось на чуть-чуть вернуться в лето.

Супруг Примадонны продемонстрировал подписчикам, как он резвится в воде с помощью специального приспособления для плавания под названием "seabob". Галкин признался, что ему такой стиль плавания кажется очень эффектным, хотя со стороны это может выглядеть иначе. Видеозапись юморист сопроводил музыкальной композицией Аллы Пугачевой. Судя по всему, жена не составила Максиму компанию на курорте, однако незримо она все же присутствовала – даже на отдыхе влюбленный мужчина не забыл о своей благоверной и устраивал игры в воде под ее песни.

Фолловеры похвалили Галкина за стремление отдыхать активно и отметили, что даже голый и влажный 45-летний шоумен выглядит прекрасно. Пользователи высоко оценили тот факт, что даже на отдыхе в одиночестве мужчина не забывает о своей любимой супруге. Люди добавили, что Галкин мог бы и не указывать, кто именно поет, ведь легендарный голос Аллы Борисовны нельзя перепутать ни с чьим другим.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Максима Галкина поймали с поличным.