"Шоу уродов": Ивлеева резко постарела и превратилась в клона Пугачевой

Настя Ивлеева не сидит сложа рука, а выдает поклонникам все новые и новые проекты.

На днях популярная блогерша в сотрудничестве с Александром Гудковым запустила очередное ютуб-шоу под названием "Королевские кобры". Анонсом проекта Настя Ивлеева поделилась в своем инстаграм-аккаунте. Даже первые кадры уже вызвали бурную реакцию зрителей.

На видео блондинка предстала в необычном образе: светлый парик со стрижкой-каре, наряд в ретро-стиле и крупные очки сильно изменили Ивлееву. Многим подписчикам показалось, что 30-летняя блогерша вдруг резко состарилась и стала очень напоминать Аллу Пугачеву. Было подобное сходство задумано авторами специально или это вышло само собой – неизвестно. Некоторых образ Насти также заставил вспомнить о героине Барбары Брыльски из фильма "Ирония судьбы", которая в картине пела голосом Аллы Борисовны.

Что касается оценки самого шоу, то здесь пользователи разделились на два лагеря: одни рассыпались в похвалах Ивлеевой, умеющей делать совершенно грандиозные проекты, другие же не нашли там ничего примечательного.

Люди написали:

"Шоу уродов" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Мне одной не очень приятно от данного шоу?", "Ни танца , ни огня , вообще никакие", "Это революция", "Это было оооочень круто, ты большая молодец".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Настя Ивлеева приняла участие в еще одном необычном перформансе.