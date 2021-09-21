"Это жесть": Ивлеева заплыла жиром после развода с Элджеем

Весной 2021 года отношения блогерши Насти Ивлеевой и рэпера Элджея дали трещину. Долгое время супруги думали, как преподнести людям новость о разводе, и только в конце лета об этом стало известно на всю страну. В интервью Настя Ивлеева признавалась, что болезненно переносит разрыв с любимым человеком. Однако поражение на любовном фронте не помешало звезде создавать юмористический контент.
После развода с Элджеем телеведущая устроила комичную фотосессию с эстонским другом по прозвищу Томми Кэш. Вместе они снялись в окружении вредной калорийной пищи — бургеров и картошки фри. Затем снимки умело обработали в фотошопе. В итоге Настя и Томми предстали на фото толстяками со вторым подбородком и складками в области живота.
Когда блондинка опубликовала провокационные кадры в Сети, на нее посыпались обвинения. Далеко не каждый посмеялся над преображением телеведущей. Народ решил, что кадры Насти Ивлеевой унижают людей с избыточным весом и способствуют дискриминации полных людей.
"Это жесть", "Вам двоим должно быть стыдно", "Никто не имеет права высмеивать полноту", — написали в комментариях. Поклонники начали массово отписываться от инстаграм-аккаунта блогерши, тогда ей пришлось пойти на крайние меры — удалить каверзную публикацию.
Тем не менее снимки заплывшей жиром Насти Ивлеевой успели сохранить некоторые СМИ. Например, одно из фото можно посмотреть на сайте "Комсомольской правды".
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