"Красное и голое": народ обалдел от развратного фото Ивлеевой

Звезда "Орла и решки" презентовала благотворительный NFT-проект "СОН". Для блондинки участие в таком проекте стало совершенно уникальным опытом. Обнаженное тело звезды покрыли красной краской, а затем ей пришлось спать в таком виде на холсте, разостланном на полу. В процессе восьмичасового сна тело Анастасии Ивлеевой производило свои естественные движения, в результате чего на холсте образовалось абстрактное изображение.
Подписчики Ивлеевой проявили большой интерес к ее участию в перформансе, это порадовало блондинку, и она решила поделиться откровенным кадром в своем инстаграм-аккаунте. Знаменитость разместила снимок фрагмента собственного голого тела, снятый крупным планом, – на фото попал пупок блогерши и все, что находится ниже.
Фолловеры были шокированы развратным снимком блогерши и оставили под смелым фото множество комментариев. Люди написали:
"Красное и голое" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Пошла жара", "Обязательно такое фото надо выложить. Куда вы катитесь!", "Смело!", "Ты ради этого развелась???", "Лешка не разрешал голой в лужах на камеру валяться. В расход пацана".
Многие подписчики даже не поняли, в чем смысл проекта, однако не забыли припомнить недавний развод телеведущей с рэпером Элджеем. Люди отметили, что при муже Настя Ивлеева не позволяла себе подобных вольностей.
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