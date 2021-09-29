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Шоу-бизнес
"Как мне надоело": дочь резко высказалась о состоянии госпитализированной Гузеевой

"Как мне надоело": дочь резко высказалась о состоянии госпитализированной Гузеевой

Россияне переживают за здоровье слегшей в больницу с коронавирусом Ларисы Гузеевой. Поклонники атаковали наследницу Дочь Гузеевой с вопросами о самочувствии ведущей.
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Ольга Бухарова решила ответить сразу всем беспокоящимся за ее звездную маму. Только сделала она это весьма жестко. В сторис своего инстаграм-аккаунта девушка заявила, что ее просто одолели.

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 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

"Как мне надоело уже отвечать на все эти сообщения", – цитирует Ольгу Life.ru. Она коротко добавила, что с Ларисой Гузеевой все в порядке.

Отметим, что ранее появилась информация о том, что артистка находится в тяжелом состоянии. Медики готовили ее к переливанию донорской плазмы от человека, который перенес коронавирусную инфекцию, и в крови которого сформировались антитела.

Как писали "Дни.ру", соведущие Ларисы Гузеевой по шоу "Давай поженимся!" Первого канала Роза Сябитова и Василиса Володина по сей день не отреагировали на новость о ее госпитализации. Журналисты сделали вывод, что таким игнорированием ситуации сваха и астролог в какой-то степени "мстят" звезде за колкости в их адрес. Не секрет, что теледива остра на язык, и многих ее шутки обижают.

Напомним, Лариса Гузеева была госпитализирована вечером 26 сентября. Ее положили в клинику в Коммунарке. После ПЦР-теста у знаменитости подтвердился коронавирус. При этом болезнь не поразила легкие. Недавно ведущая вернулась из Крыма, где участвовала в работе над новым фильмом и проходила оздоровительные процедуры.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 29 сентября 2021, 08:34 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
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