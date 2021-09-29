Дочь Джигана и Самойловой после жуткой травмы оказалась в инвалидном кресле

Семилетняя Лея прыгала со сверстниками по кроватям. Неудачно приземлившись, она получила перелом пятки. Родители сразу отвезли ее в больницу. Сейчас малышка уже дома с близкими.
Ходить она пока не может, передвигаясь в инвалидной коляске. Фото травмированной дочери опубликовала в своем инстаграм-аккаунте Оксана Самойлова. До полного восстановления девочке понадобится несколько недель.
Модель отметила, что Лея держится молодцом. Она стойко переносит боль и старается не вешать нос. "А у меня просто сердце разрывается", — поделилась супруга рэпера Джигана.
Знаменитость призвала поклонников пожелать малышке скорейшего выздоровления и дать ей советы о том, как в такой ситуации ухаживать за дочерью.
Напомним, в семье рэпера Джигана и Оксаны Самойловой четверо детей. Кроме средней дочери Леи, есть старшая дочь Ариела, а также младшая — Майя. Зимой 2020 года у звездной пары родился долгожданный сын Давид. Однако радость была омрачена тем, что музыкант ушел в пьяный загул. Но певец вовремя одумался
Ранее Оксана Самойлова заинтриговала подписчиков. Она опубликовала в сторис своего инстаграм-аккаунта фото, сделанное у частного самолета, на котором запечатлена вместе с каким-то мужчиной и еще несколькими людьми.
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