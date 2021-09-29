Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Адские муки: Изуродованный сын Яковлевой сжег почерневшую кожу
Обнародовано имя нового супруга Зудиной: Впервые вышли в свет
"Мерзкое личико": Женоподобного сына Королевой смачно выпороли
"Похожа на похабного отца": дочь Панина облили помоями
партнеры
Среда
29 сентября
Лента новостей
16:08
В Киеве ждут звонка от Путина: Война может быть остановлена за одну минуту
15:59
Сгоревшая от рака актриса "Места встречи изменить нельзя" напророчила свою смерть
15:45
"Очень прошу": получившая страшный диагноз Гузеева обратилась к россиянам
15:44
В живых нет никого: известная актриса похоронила всю семью
15:09
В реанимации умер актер сериалов "Мент в законе" и "Каменская"
14:53
Украина потеряла последних реальных союзников – экономист Землянский
14:47
Дочь Джигана и Самойловой после жуткой травмы оказалась в инвалидном кресле
14:36
Тяжелое состояние: инфицированная Гузеева отказалась вливать в себя биоматериал чужого человека
14:23
Джанабаеву заставили объяснить игнор свекрови
14:16
Исхудавшая Цуканова-Котт после тяжелой болезни: Я просто боролась за свою жизнь
14:02
В Таганроге "Жигули" врезались в дом
13:58
За ноги держал: невестка Валерии сверкнула голыми ягодицами перед носом чужого мужчины
13:43
Экс-супруг напал на любовника Гагариной: Не хочу, чтобы этот человек находился рядом
13:32
55-летняя звезда "Клона" обнародовала горячее видео: Обнаженная на фоне дикой природы
13:31
Появившаяся с синяком на бедре Кабаева переполошила россиян
13:01
Знаменитая актриса раскрыла тайные отношения с женатым Мироновым
12:54
Эрдоган хочет попросить помощи у Путина – Bloomberg
12:34
Новый антирекорд: в России за сутки от ковида скончались 857 человек
12:33
"Нервная анорексия": врач объяснил болезненную худобу Гагариной стрессом после развода
12:27
Бондарчук о полугодовалом сыне от Андреевой: Глаза очень умные
12:18
27-лет разницы с женой: артиста-пенсионера Кузьмина поздравляют со свадьбой
11:57
Цепкало назвал Лукашенко главным террористом центральной Европы
11:53
"Может перерасти в злокачественную опухоль": врач предупредил истощенного Преснякова о страшном исходе
11:43
Грохнувшуюся Мельникову из "Папиных дочек" реанимировали после травмы
11:35
В Москве поймали контрабандистов с 2,5 тонны рыбы
11:08
Маленькая дочь звезд сериалов осталась на попечение родственников после скандала
11:04
Lexus LX570: разделяя и властвуя
10:58
"Иронично": обжимающийся со знойными красавцами Цискаридзе поведал о трагичном браке
10:56
Возбудили дело: в ЖК Красногорска сорвался лифт с пассажиркой
10:45
Латушко анонсировал новые санкции против Лукашенко
10:40
В Забайкалье поймали измывавшегося над 9-летней девочкой педофила
10:35
"Ошибки в этом возрасте естественные": внук довел до слез покинувшую Родину Малышеву
10:20
"Надеялся, что все обойдется": экс-супруг нелепо оправдался за суд с Гагариной
09:53
"Моя фамилия вычеркнута из всех списков": конкурент Киркорова рассказал о мести Пугачевой
09:26
Возбужденная Канделаки впилась губами в обнажившую шею Собчак: Соскучилась
08:52
Экс-вице-мэр Белов заявил о патовой ситуации властей Украины
08:50
Медведева вышла на связь после смертельно опасного падения из-за Милохина
08:43
Проскурякова не сдержала эмоций при виде Николаева с другой женщиной: Плачу
08:34
"Как мне надоело": дочь резко высказалась о состоянии госпитализированной Гузеевой
06:24
Из судимого мэра в президенты Турции: политическая карьера Эрдогана
04:32
К чему снится ремонт
02:31
"Валя, если бы я знал": известный режиссер взвыл из-за поведения Гафта
00:09
День памяти святой Евфимии Всехвальной: что нельзя делать 29 сентября
21:45
"Болит": Михалков сообщил о своем состоянии после операций
21:41
В офисе Зеленского высказались о проведении саммита в нормандском формате: Россия на это не пойдет
21:31
В тюменском аквапарке умерла женщина
21:11
"Кошка на выгуле": раскорячившуюся Волочкову просят угомониться
21:03
Под Вологдой мужчина застрелил сожительницу
20:49
Лукашенко хочет вынести вопрос смертной казни на референдум: Думаю, что большинство за ее сохранение
19:58
Старая песня: Украина жестко отреагировала на приглашения иностранцев в российский Крым
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"У нее были свои люди": Соседов сдал Пугачеву с потрохами
Последний из могикан: Александр Ширвиндт ушел в 87 лет
"Обман Армен переживал тяжело": Цымбалюк-Романовская раскрыла причины конфликта с Ксенофонтовой
Изувеченная Макеева взвыла от безысходности: Все болит!
Подробности эксклюзивной свадьбы бывшего любовника Ирины Цывиной
Экс-министр Латушко: Лукашенко готовит вооруженную провокацию на границе Белоруссии с Евросоюзом
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Дочь Джигана и Самойловой после жуткой травмы оказалась в инвалидном кресле

Дочь Джигана и Самойловой после жуткой травмы оказалась в инвалидном кресле

Наследница певца и модели Лея получила серьезное увечье. Играя, девочка травмировала ногу.
прочитано 520 раз

Семилетняя Лея прыгала со сверстниками по кроватям. Неудачно приземлившись, она получила перелом пятки. Родители сразу отвезли ее в больницу. Сейчас малышка уже дома с близкими.

ПО ТЕМЕ

Не Джиган: Самойлова покинула дом с другим мужчиной

 Оксана Валерьевна Самойлова

Оксана Валерьевна Самойлова бизнесвумен

 Денис Александрович Устименко-Вайнштейн (Джиган)

Денис Александрович Устименко-Вайнштейн (Джиган) рэп-исполнитель

Ходить она пока не может, передвигаясь в инвалидной коляске. Фото травмированной дочери опубликовала в своем инстаграм-аккаунте Оксана Самойлова. До полного восстановления девочке понадобится несколько недель.

Модель отметила, что Лея держится молодцом. Она стойко переносит боль и старается не вешать нос. "А у меня просто сердце разрывается", — поделилась супруга рэпера Джигана.

Знаменитость призвала поклонников пожелать малышке скорейшего выздоровления и дать ей советы о том, как в такой ситуации ухаживать за дочерью.

Напомним, в семье рэпера Джигана и Оксаны Самойловой четверо детей. Кроме средней дочери Леи, есть старшая дочь Ариела, а также младшая — Майя. Зимой 2020 года у звездной пары родился долгожданный сын Давид. Однако радость была омрачена тем, что музыкант ушел в пьяный загул. Но певец вовремя одумался

Ранее Оксана Самойлова заинтриговала подписчиков. Она опубликовала в сторис своего инстаграм-аккаунта фото, сделанное у частного самолета, на котором запечатлена вместе с каким-то мужчиной и еще несколькими людьми.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 сентября 2021, 14:47 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Самойлова за время отношений с Джиганом

комментарии

Ответить:

Гость867882
Пожаловаться Ответить
Где же вы- поклонники ? Несите денежки в бюджет дебильной семьи, скорее, плачьте, скорбите- такое событие в стране- куда там инвалидам и бомжам
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Моя фамилия вычеркнута из всех списков": конкурент Киркорова рассказал о мести Пугачевой

Певца перестали приглашать в громкие проекты
Шоу-бизнес

Знаменитая актриса раскрыла тайные отношения с женатым Мироновым

Звезда поделилась сокровенным
Шоу-бизнес

27-лет разницы с женой: артиста-пенсионера Кузьмина поздравляют со свадьбой

Молодая супруга украшает дни музыканта
Шоу-бизнес

Появившаяся с синяком на бедре Кабаева переполошила россиян

Спортсменка показала гибкость

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

Новый антирекорд: в России за сутки от ковида скончались 857 человек
Перечислены округа Подмосковья с тяжелой коронавирусной ситуацией
В России зафиксирован новый рекорд смертности от ковида
Эпидемиолог оценил шансы на возможное ужесточения антиковидных мер в Подмосковье

Спорт

"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием
Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"

Регионы

В Таганроге "Жигули" врезались в дом
В тюменском аквапарке умерла женщина
Под Вологдой мужчина застрелил сожительницу
В Казани вооруженный мужчина пытался проникнуть в детский сад
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+