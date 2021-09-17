Не Джиган: Самойлова покинула дом с другим мужчиной

Оксана Самойлова отправилась в город, в котором не была много лет.

Жена рэпера Джигана сегодня решила заинтриговать своих подписчиков. Сначала женщина опубликовала в Сторис своего инстаграм-аккаунта фото, сделанное у частного самолета, на котором она запечатлена вместе с каким-то мужчиной и еще несколькими людьми. Оксана Самойлова предложила фолловерам угадать, куда именно она собралась.

Когда модель получила правильный ответ, ей пришлось признаться, что она действительно отправилась в родной город – Ухту. Будущая знаменитость родилась в республике Коми и жила даже не в городе, а в ближайшем поселке под названием Ярега. В этих местах Самойлова не было двадцать лет, а теперь решилась на путешествие в прошлое. Компанию жене Джигана составил ее брат Евгений.

В Сторис Самойлова рассказала подписчикам, что хочет проехаться по всем квартирам, в которых она когда-то жила. Кстати, в одной из этих квартир до сих пор живет ее папа. С отцом жена Джигана тоже не общалась 20 лет, но в скором будущем их встреча состоится.

Модель не стала объяснять, почему она так долго не выходила на связь с родителем, но подчеркнула, что им с отцом есть что обсудить. Ранее знаменитость признавалась подписчикам, что папа ушел из семьи, когда она была ребенком. Как-то Оксана Самойлова даже говорила о своих планах наконец сделать решающий шаг, и теперь этот момент настал.