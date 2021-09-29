Экс-супруг напал на любовника Гагариной: Не хочу, чтобы этот человек находился рядом

Фотограф в интервью с Ксенией Собчак набросился на возлюбленного артистки, охарактеризовав мужчину весьма нелестно. Дмитрий Исхаков заявил, что не желает, чтобы новый любовник Полины Гагариной — продюсер Владимир Чиняев общался с его наследницей.
Экс-супруг не стал объяснять, почему столь негативно относится к ухажеру исполнительницы. Судя по его словам, он не считает мужчину звезды достойным человеком. Исхаков лишь отметил, что у него есть некая информация о любовнике знаменитости, которая позволяет ему так думать.
"Я не хочу, чтобы этот человек находился рядом с моей дочерью", – заявил фотограф. Он добавил, что не желает, чтобы мужчина как-то мог влиять на Мию. Также экс-супруг Полины Гагариной отметил, что у него есть и имущественные претензии к бывшей жене.
Высказался Исхаков и о семейной жизни с певицей. По его словам, он делал с Полиной Гагариной "общее дело", сопровождая звезду на концертах и гастролях. "Такой домашний идеальный муж", – цитирует мужчину Пятый канал.
Как писали "Дни.ру", фотограф нелепо оправдался за то, что подав в суд на Полину Гагарину. Бывший муж звезды отметил, что ему тяжело смириться с тем, что между ними происходит.
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