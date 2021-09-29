"Надеялся, что все обойдется": экс-супруг нелепо оправдался за суд с Гагариной

Дмитрий Исхаков высказался о том, что чувствует из-за разборок с Полиной Гагариной. Фотограф отстаивает в суде свое право на встречи с их общей дочерью Мией.



Экс-избранник певицы пожаловался на то, что ему трудно добиться того, чтобы видеться с ребенком. Дмитрий Исхаков признался, что борьба с Полиной Гагариной его очень расстраивает, поскольку их связывали годы семейной жизни.

"Надеялся, что все обойдется", – оправдался фотограф за то, что все-таки подал в суд на артистку. Он и сейчас считает, что им удастся договориться. Ведь они были счастливы вместе, делили и радость, и горе. Бывший муж звезды отметил, что ему тяжело смириться с тем, что между ними происходит.



Напомним, Полина Гагарина и фотограф разошлись в 2020 году после семи лет совместной жизни. Проблемы в семье дали о себе знать два года назад. К разводу привели постоянные перелеты исполнительницы и стрессы, связанные с концертами.

По словам Дмитрия Исхакова, их отношения распались не за один день. У пары начали расходиться ценности и приоритеты. Ранее свое мнение о причинах громкого развода высказала психолог Айгуль Хуснетдинова. Эксперт считает, что фотограф не являлся равным знаменитой певице, поэтому она и ушла. Психолог предположила, что Полина Гагарина в отношениях с супругом выполняла мужскую роль.