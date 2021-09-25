"Выполняла мужскую роль": раскрыты настоящие причины развода Гагариной с Исхаковым

Полина Гагарина не так давно развелась с мужем. О причинах практически ничего не известно.

В прошлом году стало известно, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков развелись. Пара была в браке около шести лет. У них родилась общая дочка. Девочку назвали Мией.

Знаменитости никак не комментировали свой развод и не говорили о причинах. Фанаты певицы сразу же начали предполагать, что же произошло между возлюбленными. Но четкого ответа ни у кого так и не нашлось.

По слухам, фотограф все еще не может пережить раставание с любимой женщиной. Также ему тяжело даются лишь редкие встречи с Мией. Напомним, что суд постановил, что экс-супруг не может видеться с девочкой тогда, когда ему захочется.

Многие решили, что подав в суд на блондинку, Дмитрий пытался привлечь внимание к Гагариной. Поклонники уверены, что он скучает не только по дочке, но и по бывшей жене.

"Он не являлся равным ей, поэтому она и ушла. Она выполняла мужскую роль, буквально забрав мужское место Дмитрия", – высказала свое мнение психолог Айгуль Хуснетдинова.

Также женщина заявила, что, возможно, бывший муж участницы "Евровидения" использует маленького ребенка для манипуляции. Кажется, Дмитрий все еще надеется на восстановление отношений и даже брака. Но по словам специалиста, такое развитие событий просто невозможно.