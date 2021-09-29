"Ошибки в этом возрасте естественные": внук довел до слез покинувшую Родину Малышеву

Оба сына русского врача-патриота Елены Малышевой живут в Америке. Старший в 2020-м проходил обучение по специализации "кардиология" в больнице Маймонида в Бруклине. Младший окончил адвокатскую школу США. К ним-то и поспешила Елена Васильевна.

Несколько лет назад грянул скандал – появилась информация, что суммарная стоимость американской недвижимости у Малышевой якобы превышает 11 миллионов долларов. Тогда же в Сети появились сказочного снимки особняка на берегу реки Гудзон в районе Алпайн. Дом площадью 1100 "квадратов" с золотом и колоннами шокировал многих.

Именно тут, очевидно, тосковать по родине и улетела ведущая программы "Жить здорово!" на Первом канале. Ведь ждут ее не только милые сердцу интерьеры, но и любимые внуки.

Один из них довел знаменитую бабушку до слез. "Приехала в США всего на 4 дня. Послезавтра улетаю, – сообщила Малышева. – А сегодня получила вот такое письмо от старшего внука (6-летний Игорь – Прим. ред.). Растрогана до слез. Если вы получали письма от внуков, вы меня поймете. Вот текст письма мне: "Бабушка, я очень расстроен что ты улетаеш. Ты лучЫЯбабушка".

Орфографию и пунктуацию малыша Малышева сохранила. А людям в "Инстаграме" пояснила: "У нашего внука прекрасный русский язык. Просто ему всего шесть лет. Ошибки в этом возрасте совершенно естественные. Мы очень серьезно занимаемся русским языком, наш внук уже прошел программу первого класса, хотя поступил в него только сейчас".