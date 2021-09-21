"Вырабатываются гормоны радости": Малышева призвала мужчин спать без трусов

Ведущая поделилась важным советом по здоровью в новом выпуске передачи "Жить здорово" Первого канала. Она рассказала, насколько часто мужчины должны менять трусы. По мнению теледивы, это нужно делать не реже одного раза в день.
Кроме того, медик уверена, что ложиться спать мужчинам нужно без нижнего белья. По словам Елены Малышевой, важно находиться кожа к коже с тем человеком, которого вы любите. Именно тогда человек отдыхает, и у него вырабатываются гормоны радости.
В свою очередь кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман согласился с коллегой. Он напомнил, что у всех трусов есть резинка, которая уменьшает циркуляцию жидкости и лимфы.
Также медик рассказал, что не стоит очень долго носить трусы, потому что это опасно. Дело в том, что изношенные, они могут стать источником кишечной инфекции.
Ранее Елена Малышева стала гостьей программы Татьяны Устиновой "Мой герой". Она призналась, что мать в свое время нанесла ей большой удар. Родительница будущей телеведущей прибыла в Москву и заявила, что счастлива, что дочь решила жить с ней и отцом, а не вышла замуж до 26 лет. Тогда Елене Малышевой было обидно, что на ней будто поставили крест.
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