Медведева вышла на связь после смертельно опасного падения из-за Милохина

На прокате у пары произошел конфуз по вине Дани Милохина. Блогер не очень удачно начал свое выступление. По имеющейся информации, он потерял равновесие и упал, уронив на лед прославленную фигуристку.
Спортсменка поведала о своем состоянии после смертельно опасного падения – все-таки пара рухнула с высоты человеческого роста, а партнер фигуристки дотронулся головой льда. Евгения Медведева сообщила, что не получила серьезных травм. Чемпионка призвала за нее не волноваться, заявив, что с ней все в порядке.
А вот Дане Милохину потребовалась помощь, во время падения он ударился головой. Тиктокеру сделали заморозку. Однако известно, что серьезно блогер не пострадал.
К слову, на съемках шоу Евгения Медведева встретилась со своей коллегой Алиной Загитовой. Спортсменка вместе с Алексеем Ягудиным ведет телепроект. Соперницы, по словам очевидцев, мило общались на камеру, хотя ранее у них были довольно напряженные отношения.
Напомним, что в "Ледниковом периоде" должен был участвовать и бывший жених Ольги Бузовой Давид Манукян. Однако ведущий шоу "Дом-2" отказался от выступлений перед самым эфиром. Причиной стала травма плеча, которую он получил во время тренировки. Теперь певцу необходима срочная операция.
Как писали "Дни.ру", Евгения Медведева регулярно тренировалась до 2020 года. В минувшем году у нее начались проблемы со здоровьем, и знаменитость вынуждена была сделать перерыв. У нее диагностировали защемление нерва, а позднее и коронавирус.
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