У загремевшей в больницу Гузеевой нашли страшную болезнь

Лариса Гузеева была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Опасный диагноз подтвердился.

Телеведущая находится в больнице в Коммунарке. По данным телеграм-канала Star News, ПЦР-тест оказался положительным.

25 сентября у актрисы подскочила температура. Кроме того, Лариса Гузеева стала испытывать трудности с дыханием. Также врачи нашли у Ларисы Гузеевой воспалительные изменения и начальные симптомы повреждения почек. Сопутствующие заболевания, как известно, увеличивают риск появления осложнений.

В настоящее время медики оценивают состояние 62-летней теледивы как тяжелое. Поражения легких не обнаружено. Напомним, о том, что Лариса Гузеева госпитализирована, стало известно 27 сентября.

Ранее звезда "Первого канала" признавалась, что в последнее время много нервничала и набрала лишний вес из-за стресса. Как писали "Дни.ру", Лариса Гузеева отправилась в один из детокс-центров Крыма, который ей очень полюбился. Медики дали ей успокоительное, чтобы она смогла восстановить силы перед предстоящими процедурами.

Напомним, артистка недавно рассказывала, что завязала со спиртным. Она отметила, что разлюбила алкоголь. Также она поведала, что однажды, будучи нетрезвой, написала среди ночи Александру Ревве, на утро пожалев о сделанном.