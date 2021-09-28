"Не могут простить": ведущие "Давай поженимся!" отвернулись от тяжелобольной Гузеевой

Пока медики спасают знаменитость от коварной болезни, родные и друзья Ларисы Гузеевой молятся о скорейшем ее выздоровлении. Некоторые коллеги звезды экрана по шоу "Давай поженимся!" тоже переживают за ведущую.
Однако в их число не входят Роза Сябитова и Василиса Володина. Во всяком случае они до сих пор никак не прокомментировали госпитализацию актрисы. Это весьма удивило журналистов. Они предположили, что сваха и астролог отвернулись от Ларисы Гузеевой потому, что "не могут простить" телеведущую за ее постоянные шпильки в их адрес.
Примечательно, что в последние сутки Василиса Володина и Роза Сябитова заметно приободрились и принялись травить шутки на фоне беды коллеги. Отметим, что по имеющейся информации, Лариса Гузеева находится в тяжелом состоянии. Врачи держат ситуацию под контролем, пристально наблюдая за самочувствием теледивы.
Также, по данным некоторых источников, у артистки может быть поражение внутренних органов. Напомним, что перед болезнью Лариса Гузеева прошла курс детокса в клинике Крыма. Ведущая ради похудения даже купалась в холодной морской воде.
Как писали "Дни.ру", 25 сентября у Ларисы Гузеевой подскочила температура. Кроме того, она стала испытывать трудности с дыханием. Также врачи нашли у Ларисы Гузеевой воспалительные изменения и начальные симптомы повреждения почек.
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