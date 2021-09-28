Джигурда вызвался дать в челюсть Пригожину за Шнурова: Один удар все решит

Российский актер Никита Джигурда заявил о готовности заменить лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова во время боя с Иосифом Пригожиным.

Конфликт между продюсером Иосифом Пригожиным и исполнителем Сергеем Шнуровым тянется уже давно. Все происходит на глазах у миллионов людей. Наконец он достиг своего пика, и муж Валерии вызвал соперника на бой.

Соответствующее видео Иосиф Пригожин разместил в своем "Инстаграм". На кадрах продюсер назвал Сергея Шнурова мастером оскорблять женщин и заявил, что готов встретиться с ним на ринге в любое время. Также Пригожин заявил, что готов порвать Шнурова на куски за свою женщину.

Актер Никита Джигурда не смог проигнорировать ссору коллег и вмешался. Видя, что ситуация накаляется, он вызвался помочь. Джигурда заявил, что готов заменить Шнурова на возможном бою. При этом он отметил, что одинаково уважает обоих звезд, но Шнуров все же ближе ему по духу.

Джигурда оценил шансы на победу в вероятном бою. По его словам, Шнуров и Пригожин могут успешно набить друг другу морду с одинаковой вероятностью. При это. все решить может один удар в челюсть.

"Я готов выступить на стороне Шнурова и принять вызов Иосифа Пригожина", – заявил Джигурда в беседе с News.ru.

Актер уверен, что после всей вылившейся грязи решить конфликт можно только таким путем. Только бой расставит все точки над I.