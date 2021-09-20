"Настя, живи!": люди кинулись в церковь из-за раздавленной Волочковой

Анастасия Волочкова постоянно страдает от негатива в свой адрес. На этот раз людям ее стало жаль.

На странице бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой появилось видео, которое ужаснуло россиян. Люди льют слезы и жалеют о раздавленной горем балерине.

По мнению подписчиков, артистка переживает непростые времена из-за скорого пополнения в семье ее бывшего мужа Игоря Вдовина. Не секрет, что личная жизнь самой балерины после скандального расставания с бизнесменом до сих остается под большим вопросом.

Светский обозреватель Лена Миро уверена, что Анастасия Волочкова отчаянно пытается привлечь к себе внимание бывшего, так как она убита новостью о беременности его новой жены. На новом видео Волочкова отчаянно демонстрирует свою промежность в обтягивающих лосинах и показывает фирменные "вертолеты", и сладострастно дышит под легкую интимную музыку. Все это адресовано именно Вдовину, уверена Миро.

"Когда Волочкова переворачивается на бок и сладострастно дышит, я отвожу глаза. Мне стыдно на это смотреть. Даже мне — стыдно. А Насте — не стыдно: у нее — жена бывшего беременна! По кривой логике Волочковой сейчас — самое время продемонстрировать бывшему свой потенциал. Вы же понимаете, что видео предназначено, главным образом, для Вдовина?" – пишет Лена Миро в своем "ЖЖ".

Припомнил критик Волочковой и скандалы с Джигурдой, с которым балерина "пьет в бане". В комментариях к публикации Анастасии Волочковой в "Инстаграм" поклонники стали умолять балерину остановиться и прекратить унижаться. Фанаты уверены, что Волочкова пытается доказать всем свое превосходство и призывают даже сходить в церковь после увиденного.

"Настя, живи! Жизнь одна, всем не угодишь"; "После Джигурды, конечно, надо, а лучше в церковь сходить", – пишут россияне.