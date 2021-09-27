Стало известно о тяжелом состоянии Гузеевой: Затрудненное дыхание и поражение почек

В воскресенье, 26 сентября, появилась информация о срочной госпитализации знаменитости в городскую больницу №40 в Коммунарке. При этом точный диагноз пока неизвестен.



Известно, что уже несколько дней 62-летняя артистка чувствовала себя не совсем хорошо. Видимо, в какой-то момент она осознала, что в организме произошли изменения и решила обратиться за помощью. При этом Лариса Гузеева сама сделала тест на коронавирусную инфекцию. Еще накануне говорили, что состояние артистки оценивается как "стабильное". Теперь все изменилось.

Сама звезда "Первого канала" рассказывала, что в последнее время много нервничала и набрала лишний вес из-за своих переживаний. Она даже отправилась в один из детокс-центров Крыма, который крайне полюбился ей несколько лет назад. Медики дали ей успокоительное средство, чтобы она смогла восстановить силы перед предстоящими процедурами.

Несколько часов назад появилась новая информация. По данным некоторых изданий, Ларису Гузееву госпитализировали именно с подозрением на коронавирусную инфекцию, а также с начальным повреждением почек. Якобы артистке стало плохо еще несколько дней назад, а среди основных симптомов были выявлены и затрудненное дыхание, высокая температура и кашель. По информации СМИ, знаменитость ранее делала экспресс-тест, который якобы показал положительный результат.

Врачи внимательно следят за состоянием артистки, а также ждут результатов теста, который сделали в больнице. Сообщается, что у Ларисы Андреевны обнаружены также воспалительные изменения. Сопутствующие заболевания, как известно, увеличивают риск появления осложнений. Теперь врачи якобы характеризуют состояние как "тяжелое".

