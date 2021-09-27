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Шоу-бизнес
Стало известно о тяжелом состоянии Гузеевой: Затрудненное дыхание и поражение почек

Стало известно о тяжелом состоянии Гузеевой: Затрудненное дыхание и поражение почек

В воскресенье, 26 сентября, появилась информация о срочной госпитализации знаменитости в городскую больницу №40 в Коммунарке. При этом точный диагноз пока неизвестен.
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Известно, что уже несколько дней 62-летняя артистка чувствовала себя не совсем хорошо. Видимо, в какой-то момент она осознала, что в организме произошли изменения и решила обратиться за помощью. При этом Лариса Гузеева сама сделала тест на коронавирусную инфекцию. Еще накануне говорили, что состояние артистки оценивается как "стабильное". Теперь все изменилось.

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Гузееву экстренно госпитализировали в Коммунарку

Растолстевшая Гузеева отважилась на кардинальные меры

 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Сама звезда "Первого канала" рассказывала, что в последнее время много нервничала и набрала лишний вес из-за своих переживаний. Она даже отправилась в один из детокс-центров Крыма, который крайне полюбился ей несколько лет назад. Медики дали ей успокоительное средство, чтобы она смогла восстановить силы перед предстоящими процедурами.

Несколько часов назад появилась новая информация. По данным некоторых изданий, Ларису Гузееву госпитализировали именно с подозрением на коронавирусную инфекцию, а также с начальным повреждением почек. Якобы артистке стало плохо еще несколько дней назад, а среди основных симптомов были выявлены и затрудненное дыхание, высокая температура и кашель. По информации СМИ, знаменитость ранее делала экспресс-тест, который якобы показал положительный результат.

Врачи внимательно следят за состоянием артистки, а также ждут результатов теста, который сделали в больнице. Сообщается, что у Ларисы Андреевны обнаружены также воспалительные изменения. Сопутствующие заболевания, как известно, увеличивают риск появления осложнений. Теперь врачи якобы характеризуют состояние как "тяжелое".

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Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 27 сентября 2021, 11:52 Источник: Телеграм-канал Mash ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

комментарии

Ответить:

Гость866381
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Гость856898
Сглазили.Слишком много злых людей смотрят тв. Публичные люди ,добрые люди,часто болеют.И маму свою она очень любила,та была её защитой от стресса-"поговори со мною,мама,о чём-нибудь поговори"-пела В.Толкунова.А мамы уже нет.Ларочка,держись ради детей.А люди-они тоже за свои слова ответят.
Вы сами хоть понимаете что написали? У Ларочки короновирус...только и всего...
Гость856898
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Сглазили.Слишком много злых людей смотрят тв. Публичные люди ,добрые люди,часто болеют.И маму свою она очень любила,та была её защитой от стресса-"поговори со мною,мама,о чём-нибудь поговори"-пела В.Толкунова.А мамы уже нет.Ларочка,держись ради детей.А люди-они тоже за свои слова ответят.
Гость863175
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Исчо одна Надюшка Бабкина или "Максим"? Щас будет "умирать" в коме, на ИВЛ, ЭКМО... и вдруг оживет и вылупится похудевшей, помолодевшей, после пластики и липосакции!!
ВСЕ!
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Да и <цензура>... с ней!!!! Сдохла бы поскорее, всех уже достала. Невозможно видеть эту спившуюся старую хабалищу!!!
1

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