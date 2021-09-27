Не прожившая и года в браке 19-летняя дочь Немцова закрутила новый роман

Дина Немцова поделилась с поклонниками подробностями личной жизни. Оказывается, девушка недавно нашла себе избранника на популярном сайте знакомств.

Жизнь наследницы погибшего политика за последние полтора года, как говорится, бьет ключом. Девушка успела уже несколько раз сменить жизненные приоритеты. Об этом она написала в своем инстаграм-аккаунте.

После развода Дины Немцовой с Дмитрием Матевосовым прошло четыре месяца. Пара прожила в браке меньше года. Теперь же девушка сообщила, что нашла нового возлюбленного на Tinder. Ухажера она назвала "классным парнем".

Сейчас у завидной невесты большие перемены в жизни. Она изучает тонкости бизнеса и маркетинга, постигает иврит и танцует на пилоне. Дина Немцова отметила, что за последние несколько месяцев сильно изменилась, передает Пятый канал. При этом она добавила, что менять свою жизнь ей бывает неловко, потому что еще недавно она была девушкой, на которую "можно равняться", а теперь она нравится не всем.

Дочь Бориса Немцова также поведала, что теперь ей приходится брать на себя больше ответственности из-за смены деятельности, которая отодвигает планы на семейную жизнь на неопределенный срок.

Напомним, Дина Немцова вышла замуж в июле прошлого года, затем пара обвенчалась. К сожалению, супруги вскоре развелись.