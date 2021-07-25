"В жизни есть не только боль": всплыли новые подробности развода 19-летней дочери Немцова

Наследница покойного политика Дина Немцова пооткровенничала с подписчиками в своем микроблоге. Девушка рассказала о нелегком решении уйти от мужа.

Дина Немцова и ее друг детства, а впоследствии муж Дмитрий Матевосов в браке прожили всего полгода. Реалии семейной жизни разочаровали дочь политика.

К сожалению, экс-супругам не удалось сохранить дружеские отношения. По словам девушки, расстаться с мужем она решила в день своего рождения – 1 апреля. Она твердо была намерена начать новую жизнь, но пугала неопределенность. В наушниках Дины тогда звучали строки: "В жизни есть не только боль".

Немцова призналась, что многое переосмыслила и повзрослела за это время. С момента развода прошло уже четыре месяца. Дина, несмотря на все трудности, не сдалась. Она с отличием окончила первый курс Британской высшей школы дизайна в Москве. Девушка ведет активную интересную жизнь. Помимо учебы она танцует, занимается парусным спортом.

Дочь Бориса Немцова заверила, что не таит зла на бывшего мужа. Более того, она благодарит экс-возлюбленного за опыт. Она оптимистично заключила, что после дождя всегда выходит солнце, – заключила Дина.

Напомним, после развода с Матевосовым девушка удалила все снимки с Дмитрием из своего инстаграм-аккаунта. Она заявляла, что расстаются они из-за того, что есть вещи, которые в ее понимании несовместимы с браком. Как писали "Дни.ру", Дина Немцова и ее брат Антон Немцов – дети владелицы пиар-агентства Екатерины Одинцовой и политика Бориса Немцова.