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Шоу-бизнес
19-летняя внебрачная дочь Бориса Немцова впервые показалась людям после развода

19-летняя внебрачная дочь Бориса Немцова впервые показалась людям после развода

Дочь Бориса Немцова и ведущей Екатерины Одинцовой Дина развелась с мужем через два месяца после венчания. С тех пор она пропала с радаров.
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История любви Дины Немцовой с ее молодым человеком Дмитрием Матевосовым длилась почти пять лет. Они познакомились еще в школе. Через четыре года отношений пара приняла решение пожениться, а еще через некоторое время они тайно обвенчались. Тогда молодым было по 18 лет. Видимо, пара решилась на серьезный шаг слишком рано. Через пару месяцев после клятвы перед Богом пара развелась.

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Новость о разводе дочери Бориса Немцова появилась сначала в ее профиле в "Инстаграм", а потом разлетелась по всем СМИ. Причину развода Дина Немцова раскрывать не стала, однако отметила, что она была серьезной. С тех пор Дина Немцова как будто пропала с радаров и не выходила в свет.

Наконец 19-летняя дочь политика и ее мать, ведущая Екатерина Одинцова появились вместе в московском особняке "Рихтер" на закрытой премьере третьего сезона сериала "Содержанки".

Дина Немцова призналась, что идеализировала брак, и реальная жизнь с мужем оказалась не такой, как в ее мечтах. При этом раньше развод казался ей чем-то болезненным и страшным, но и это оказалось не так. На самом деле осознание необходимости расстаться с возлюбленным пришло к ней не сразу.

В трудной ситуации опорой для Дины Немцовой стала семья и учеба в вузе. После развода Дина осознала, что ей не стоит нравиться всем вокруг, а нужно быть самой собой.

Напомним, Дина родилась в результате романа бывшего вице-премьера правительства Бориса Немцова с журналисткой из Нижнего Новгорода Екатериной Одинцовой. У них была связь, несмотря на то, что политик был женат, и она тоже была замужем. В результате в 1995 году у пары родился сын Антон, а через семь лет Дина.

Екатерина Одинцова в одном из интервью рассказывала, что не хотела уводить мужчину из семьи. При этом свою связь с Немцовым она не считает аморальной.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 июня 2021, 16:02 Источник: "Вокруг ТВ" ✓ Надежный источник
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