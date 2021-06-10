19-летняя внебрачная дочь Бориса Немцова впервые показалась людям после развода

Дочь Бориса Немцова и ведущей Екатерины Одинцовой Дина развелась с мужем через два месяца после венчания. С тех пор она пропала с радаров.

История любви Дины Немцовой с ее молодым человеком Дмитрием Матевосовым длилась почти пять лет. Они познакомились еще в школе. Через четыре года отношений пара приняла решение пожениться, а еще через некоторое время они тайно обвенчались. Тогда молодым было по 18 лет. Видимо, пара решилась на серьезный шаг слишком рано. Через пару месяцев после клятвы перед Богом пара развелась.

Новость о разводе дочери Бориса Немцова появилась сначала в ее профиле в "Инстаграм", а потом разлетелась по всем СМИ. Причину развода Дина Немцова раскрывать не стала, однако отметила, что она была серьезной. С тех пор Дина Немцова как будто пропала с радаров и не выходила в свет.

Наконец 19-летняя дочь политика и ее мать, ведущая Екатерина Одинцова появились вместе в московском особняке "Рихтер" на закрытой премьере третьего сезона сериала "Содержанки".

Дина Немцова призналась, что идеализировала брак, и реальная жизнь с мужем оказалась не такой, как в ее мечтах. При этом раньше развод казался ей чем-то болезненным и страшным, но и это оказалось не так. На самом деле осознание необходимости расстаться с возлюбленным пришло к ней не сразу.

В трудной ситуации опорой для Дины Немцовой стала семья и учеба в вузе. После развода Дина осознала, что ей не стоит нравиться всем вокруг, а нужно быть самой собой.

Напомним, Дина родилась в результате романа бывшего вице-премьера правительства Бориса Немцова с журналисткой из Нижнего Новгорода Екатериной Одинцовой. У них была связь, несмотря на то, что политик был женат, и она тоже была замужем. В результате в 1995 году у пары родился сын Антон, а через семь лет Дина.

Екатерина Одинцова в одном из интервью рассказывала, что не хотела уводить мужчину из семьи. При этом свою связь с Немцовым она не считает аморальной.