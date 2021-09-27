Корчевников ошарашил признанием о чувствах к известной актрисе

Борис Корчевников признался, что еще в детстве он влюбился в Анастасию Вертинскую.

Анастасия Вертинская по праву считается одной из самых красивых актрис своего времени. В молодости она обладала потрясающими внешними данными, которые не оставляли никого равнодушными. Попал под чары необыкновенной актрисы и маленький Борис Корчевников.

О своих тайных чувствах к знаменитости телеведущий рассказал в беседе с Людмилой Зайцевой, которая стала гостьей очередного выпуска программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". В детстве Борису часто удавалось вживую увидеть объект своего обожания, так как он жил по соседству с Олегом Ефремовым и бывал у него дома, а актер в то время как раз состоял в отношениях с Анастасией Вертинской.

"Я тоже был влюблен," – ошарашил телезрителей Корчевников.

Людмила Зайцева согласилась с тем, что Анастасия Вертинская в молодости производила неизгладимое впечатление, так как у нее в то время было совершенно "божественное лицо". Сейчас знаменитой актрисе 76 лет, и в последние годы она крайне редко радует зрителей своим появлением на экранах.

Что касается личной жизни Бориса Корчевникова, то она всегда вызывает повышенное внимание публики. В свои 39 лет мужчина еще ни разу не был женат, хоть однажды и подошел к этому довольно близко. Ранее Борис Корчевников рассказывал, что мама называет его "старым дедом" из-за того, что он никак не может создать семью.