"Эпатажный и старомодный": ремонт в квартире Валерии вызвал ужас

Недавно Валерия сняла домашнее видео, в котором показала, как Иосиф Пригожин пылесосит квартиру. Это ролик дал возможность людям подробно рассмотреть, как живут звезды. Оказалось, что далеко не всем понравилась квартира певицы Валерии, а некоторые подписчики и вовсе пришли в ужас от увиденного.
После едких замечаний публики прокомментировать видео взялись и специалисты. Дизайнер интерьера Ольга Ким заметила, что звездное жилье очень далеко от эталона стиля. В некоторых элементах отделки прослеживается стиль арт-деко, однако он не поддерживается полностью. По мнению эксперта, в интерьере есть откровенно лишние детали, заплатить за которые пришлось немало. В комментарии Popcornnews Ольга Ким заявила, что звездные супруги потратили не менее ста тысяч рублей на каждый квадратный метр отделки, что является запредельной суммой.
Дизайнер Алена Санаева тоже не осталась в восторге от увиденного. Она считает, что квартира Валерии сильно устарела, в отделке прослеживаются тренды чуть ли не 15-летней давности.
"Интерьер эпатажный и старомодный одновременно," – прокомментировала Санаева.
Стоит отметить, что звездные супруги уже не раз говорили о желании переехать в загородный дом. Возможно, именно поэтому они не переделывают устаревший ремонт. Ранее "Дни.ру" писали о том, что певица Валерия уже даже решилась на многомиллионную покупку.
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