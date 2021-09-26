Валерию в кожаных шортах застукали в ночном клубе

В своем инстаграм-аккаунте артистка призналась, что они с продюсером спонтанно решили отправиться на несколько дней в Австрию. Она отметила, что сейчас их дети уже взрослые, и они с избранником могут просто так взять и поехать куда-нибудь.
Певица Валерия сообщила, что они с Пригожиным провели отличные выходные. При этом звезда опубликовала короткий ролик. На кадрах она идет по венским улицам в пиджаке, черных колготках и кожаных мини-шортах.
Днем исполнительница и ее возлюбленный гуляли, а ночью затусили в ночном клубе. Знаменитость призналась, что редко посещает подобные заведения. Поклонники порадовались за звездную пару. Некоторые выразили свою зависть, отметив, что таким "буржуям" как они, везет – отдыхают когда и где пожелают.
Напомним, в начале этого года певица Валерия стала бабушкой. Младший наследник Арсений Шульгин вместе со своей женой Лианой Волковой подарили звезде внучку Селин.
Молодой человек женился в прошлом году. У артистки есть еще двое детей, которые старше Арсения: дочь Анна и сын Артемий. Они появились на свет в браке с композитором Александром Шульгиным.
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