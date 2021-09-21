"Несчастные соседи": Валерия взвыла от большой "игрушки" мужа посреди ночи

Супруги сняли домашнее видео. Певица Валерия раскрыла тайную забаву Иосифа Пригожина.

Вопреки недобрым помыслам злопыхателей певица Валерия и Иосиф Пригожин живут душа в душу. Их брак длится уже более 17 лет. Продюсер заботится не только о финансах семьи и карьере любимой женщины, также его волнует и домашний очаг. Мужчина с удовольствием берет в руки большое хозяйство и наводит порядок даже по ночам. Недавно певица Валерия застукала мужа с пылесосом после полуночи.

Популярная блондинка не смогла сдержать эмоций, когда увидела мужа-трудоголика за уборкой. Знаменитость включила запись видео и начала комментировать происходящее. Певица Валерия буквально взвыла из-за ночных занятий супруга. Она ходила за мужем по пятам и неустанно пронзительно говорила своим громким звонким голосом.

В итоге артистка пришла к выводу, что Иосиф Пригожин лишь забавляется с пылесосом. "Это у тебя игрушка, тебе же нравится, да? Тебя же не заставишь ничего другое делать", — язвительно отметила певица Валерия.

Пользователи Сети пошутили, что по ночам продюсер нарочно занимается делами, чтобы не исполнять супружеский долг. Многие похвалили Иосифа Пригожина за то, что он не бездельничает. Певицу Валерию вновь назвали счастливой женой любящего мужа. "Ну надо же, какой молодец", "Несчастные соседи", "Семейная жизнь у всех одинаковая", "Настоящий хозяин в доме", — выразились комментаторы.