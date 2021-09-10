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Шоу-бизнес
Как Валерия превратилась в бабушку: Кошмар

Как Валерия превратилась в бабушку: Кошмар

Первого января многодетная знаменитость впервые стала бабушкой. Младший сын, Арсений, подарил звезде внучку.
прочитано 52 раза

Валерия искренне восхищается малышкой и утверждает, что девочка очень похожа не только на сына, но и на нее саму. Когда только начали появляться первые новости на эту тему, никто не мог поверить своим глазам. Артистке в этом году исполнилось 53, но она выглядит бесподобно. Фигуре и моложавой внешности звезды могут посоветовать даже 20-летние девушки. Для некоторых оказалось невозможным даже предположить, что артистка скоро станет бабушкой.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Оказалось, что и сама певица долгое время просто не понимала, как смириться с новым статусом. "Какой кошмар! Как я это озвучу", – рассказывала о своих мыслях знаменитость. Однако появление малышки на свет перевернуло ее мир. Она рада, что только для Селин она – бабушка, а для остальных не изменилось ничего.

Малышка родилась первого января. Валерия хорошо помнит первую встречу с Селин. Тогда она сидела и завтракала. Артистка была сосредоточена и не услышала, как дверь открылась. Когда она подняла глаза, то увидела сына с женой и новорожденной на руках.

Напомним, Арсений Шульгин женился в 2020 году. Некоторое время он встречался с Лианой Волковой, но затем решил перевести отношения на новый уровень. У Валерии есть еще двое детей, которые старше Арсения: дочь Анна и сын Артемий. Наследники появились на свет в браке с композитором Александром Шульгиным.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 сентября 2021, 09:47 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
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