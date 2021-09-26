У женившегося на канадке Шаляпина нашли интимные фото другой женщины

Прохор Шаляпин давно считается ловеласом. На днях женатый певец рассказал, что любит другую.

Совсем недавно Прохор Шаляпин в очередной раз женился. Его избранницей стала канадка Клаудия Девис, которая старше его на несколько лет. Влюбленные сыграли свадьбу в Америке, но счастье было недолгим.

Дело в том, что супруга певца заболела коронавирусом. Ее забрали врачи на скорой помощи. Доктора не давали утешительных прогнозов, так как состояние адвота было тяжелоым. Вслед за Девис в больницу угодили и ее родители.

Шаляпин не смог долгое время находиться с больной женой, чтобы поддерживать ее в трудный период. Он был вынужден улететь в Россию на съемки в очередных теле-шоу.

На днях главный ловелас страны сказал в интервью, что до сих пор любит свою предыдущую жену Ларису Копенкину. Напомним, что она первая призналась ему в любви и сообщила, что до сих пор хранит его интимные фотографии.

"А что здесь такого, что у нее есть мои пикантные снимки. Она вообще-то была моей женой! Я ее очень сильно люблю. У меня тоже есть ее пикантные снимки", – честно ответил на вопросы журналистов Прохор Шаляпин.

Артист больше не говорил о своей личной жизни. Остается только догадываться, вернется ли он к своей избраннице за океан или же останется на родине со своей экс-супругой.