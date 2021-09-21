Бывшая жена Шаляпина нашла себе молодого любовника

Накануне утром экс-супруга Прохора Шаляпина и ее новый избранник отправились в ЗАГС для того, чтобы подать заявление. В госучреждение пара явилась на мотоцикле, чем немало эпатировала публику. Счастливая Копенкина размахивала факелом и улыбалась – соответствующие кадры появились в инстаграм-аккаунте экс-супруги Прохора Шаляпина.
Позднее влюбленные закатили вечеринку в одном из столичных клубов. Жених и невеста веселились от души и с радостью принимали поздравления от друзей. Несмотря на возраст, Копенкина смогла очаровать избранника, который кажется гораздо моложе нее. О возлюбленном бизнесвумен известно довольно мало. Судя по информации в Сети, мужчину зовут Василий Райский и он, судя по всему, сильно влюблен в свою избранницу. На вечеринке жених Копенкиной публично повторил свое предложение руки и сердца, чем вызвал бурную реакцию всех присутствующих.
Подписчики Копенкиной были поражены такими изменениями в личной жизни 66-летней знаменитости. Люди пожелали влюбленным счастья и отметили, что Лариса – женщина-огонь, жизнь в которой так и бурлит.
Напомним, что Копенкина и Шаляпин развелись в 2015 году после того, как стало известно, что певец встречается с Анной Калашниковой. Недавно "Дни.ру" писали о том, что вскрылась связь Прохора Шаляпина с бывшей женой.
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