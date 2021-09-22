"Простите, что МакSим выжила": Красовский оправдался за скандальные "похороны" певицы

Жизнь певицы МакSим висела на волоске. 38-летняя знаменитость лежала в коме в крайне тяжелом состоянии, а кислород ей поставляла специальная техника. Врачи приложили все усилия, чтобы вызволить звезду из беды, а народ массово молился за ее здоровье.
В то же время журналист Антон Красовский во всеуслышание заявил, что с вероятностью в 98% звезда умрет. К счастью, его прогноз не оправдался. Певица МакSим выкарабкалась и вернулась домой к близким.
Однако нашумевший скандал о том, как артистку "похоронили" заживо до сих пор не умолкает. Фанаты поп-дивы гневно кидались на мужчину с обвинениями. От него требовали извинений за жуткие слова о смерти певицы МакSим. Антон Красовский отреагировал дерзко. Он попросил прощения, но прозвучало это нелепо.
"Господи, простите меня, пожалуйста, что певица МакSим выжила. Я виноват", — выразился мужчина во время записи своего ютуб-шоу. Журналист отметил, что артистка чудом спаслась. Кроме того, он сказал, что будет каждый день произносить молитвы о здоровье поп-дивы.
Напомним, певица МакSим продолжила вести инстаграм-аккаунт после выписки из больницы. Женщина очень сильно похудела, но это не мешает ей устраивать фотосессии и радоваться жизни. Сейчас артистка идет на поправку.
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