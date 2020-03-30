От безделья начали готовить: голливудские звезды встали к плите на карантине

Звезды Голливуда находятся в самоизоляции. Многие из них времени зря не теряют, особенно представительницы слабого пола. Они выбрали в качестве альтернативного варианта досуга готовку.
Модель российского происхождения Наталья Водянова на карантине продолжает следить за фигурой. Дома она готовит исключительно полезные блюда. К кулинарному процессу актриса подключила своих наследников, а их у нее пятеро. Всей семьей они готовили зеленый рис.
Младшая сестра легендарного Майкла Джексона пошла по стопам брата и посвятила свою жизнь музыке. Джанет обожает петь и даже блинчики готовит в форме нот. Осуществить креативную идею артистке помог ее сын Эйсса.
Бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд подошла к кулинарному процессу со всей ответственностью. Актриса решила испечь хлеб. К слову, это ее первый подобный опыт, сообщает "Комсомольская правда".
Больше всего времени у плиты проводит Натали Портман. Звезда просто обожает готовить, так что карантин стал для нее своего рода праздником. Ежедневно продюсер делится в инстаграм-аккаунте рецептами блюд, начиная от печенья и заканчивая винегретом.
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