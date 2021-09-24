Растолстевшая Гузеева отважилась на кардинальные меры

62-летняя актриса рассказала своим подписчикам, что из-за стресса она опять столкнулась с проблемой лишнего веса. Чтобы решить эту проблему, знаменитость поехала на детокс к Черному морю. Лариса Гузеева выбрала специализированный центр, в котором уже бывала, и выразила надежду на то, что за три с половиной дня ей помогут преобразиться.
Об одном из методов похудения актриса рассказала более подробно. Сегодня она опубликовала в "Инстаграме" фото, на котором видно, как Гузеева в одиночестве плавает в море. Вода уже довольно холодная, но ради стройной фигуры актриса отважилась даже на такие кардинальные меры.
"Верю в то, что ледяная вода сжигает жир," – призналась знаменитость.
Гузеева отметила, что рыбаки смотрят на нее с ужасом и еще плотнее кутаются в телогрейки. Подписчики звезды восхитились ее смелостью и написали:
"Какая смелая!!!!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Отважная", "Главное-не простыть!", "А мы за вас держим кулачки, чтобы встряхнули свой организм. Бодрящая морская вода залог успеха. Не переборщите с экстримальными заплывами...".
Помимо плавания набравшая вес актриса также проходит различные оздоровительные процедуры и наслаждается царящей вокруг красотой – все это должно "обнулить" знаменитость в считанные дни.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Лариса Гузеева раскрыла правду о домогательствах.
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