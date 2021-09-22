"Чтоб ты сдохла!": Гузеева рыдает в гримерке Первого канала

Лариса Гузеева сильно переживает на съемках шоу "Давай поженимся". Звезду задели за живое.

Телеведущая Лариса Гузеева набралась опыта на шоу "Давай поженимся" и хорошо преуспела в своем деле, однако не без усилий. Общение с разнообразными людьми и выслушивание их многочисленных проблем привело к тому, что нервы звезды перестали выдерживать. Лариса Гузеева призналась, что ее адское терпение закончилось — теперь она проливает слезы в гримерке по завершении съемок.

Знаменитость рассказала, что однажды на работе ее сразил страшный гипертонический криз, а уже дома переживания за героев шоу чуть не довели ее до инсульта. Теледива сообщила, что на программу часто приходят люди с непростыми судьбами и характерами. В итоге ей достается так, будто бы она виновата в их бедах.

"Очень многие приходят из-за каких-то внутренних собственных проблем. Им кажется, что они сейчас выльют это не на страницах, например, "Инстаграм". Когда оскорбляют, желают смерти: чтоб ты сдохла, чтобы твои дети подохли вместе с тобой, чтобы вы заболели плохой болезнью! Я не понимаю, боже мой. Я не знаю, за что это", — выразилась Лариса Гузеева.

Напомним, звезда ведет программу "Давай поженимся" с осени 2008 года. За 13 лет Лариса Гузеева успела дать людям массу здравых советов и помочь им встретить свою любовь на телевидении.