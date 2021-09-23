Крутой отправил потерявшего мать сына на ДНК-тест

Известно, что мать молодого человека достаточно давно ушла из жизни. Его воспитывал отчим, Сергей, который крайне проникся пасынком и считал его близким человеком. В подростковом возрасте Яков узнал правду. С тех пор он мечтал увидеть отца и задать ему все вопросы. Однако активные действия молодой человек предпринял не так давно.
Яков Мирошников пытался связаться с отцом, и в какой-то момент у него получилось. Когда он, наконец, дозвонился до Игоря Крутого, композитор был крайне удивлен. Он не стал бросать трубку или возмущаться, а просто спокойно выслушал все мысли Якова. Ходили слухи, что помощники артиста долгое время ограждали его от этого диалога, но правда ли это – не совсем понятно.
В пятницу на канале "Россия-1" выйдет новый выпуск программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. В рекламном ролике артист заявил, что сразу предупредил молодого человека: сперва они делают ДНК-тест, а затем решают, стоит ли им встречаться. Игорь Яковлевич, видимо, был настроен серьезно.
При всех сложностях эта сказка точно имеет счастливое завершение. Известно, что Игорь Крутой признал молодого человека, а Яков сменил фамилию. Они общаются, проводят время вместе, а Игорь Яковлевич многое делает для наследника как в моральном, так и в финансовом плане. Летом композитор рассказывал поклонникам, как душевно сын поздравил его с днем рождения.
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