Кем окружил себя Игорь Крутой

Композитор, продюсер и певец Игорь Крутой 29 июля отмечает свой день рождения. За продолжительную и успешную карьеру он успел окружить себя выдающимися исполнителями, и, что самое главное, любящей семьей.
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