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Июль 29, 2017
просмотры: 123

Кем окружил себя Игорь Крутой

567

Композитор, продюсер и певец Игорь Крутой 29 июля отмечает свой день рождения. За продолжительную и успешную карьеру он успел окружить себя выдающимися исполнителями, и, что самое главное, любящей семьей.

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