Сыгравший "гей-свадьбу" Киркоров обласкал мужа Макеевой: Новый любимчик

Избранник Анастасии Макеевой почувствовал крепкое мужское плечо Филиппа Киркорова.

О покровительстве Филиппа Киркорова мечтают многие звезды шоу-бизнеса. В последнее время артист чаще проявляет благосклонность к лицам мужского пола. Чего только стоит его "гей-свадьба" с Давидом Манукяном на премии Муз—ТВ. Наконец, вскрылся новый любимчик короля российской эстрады — им оказался строитель Роман Мальков, скандально известный муж Анастасии Макеевой. Он сам обнародовал связь с Филиппом Киркоровым.

В инстаграм-аккаунте Романа Малькова появился его снимок с экстравагантным певцом. На фото Филипп Киркоров ласково обнимает Анастасию Макееву и ее супруга. И муж актрисы, и поп-король перед камерой светились от удовольствия, что стало понятно по их лучезарным улыбкам.

Роман Мальков намекнул, как ему удалось обзавестись поддержкой поп-короля. "Было дело тут на днях", — таинственно выразился супруг актрисы. По словам мужчины, поп-король окутал его добрыми словами и дал напутствие. Кроме того, муж Анастасии Макеевой поблагодарил Филиппа Киркорова за сумку. Так что не исключено, что певец подарил новому фавориту аксессуар.

Пользователи Сети оценили снимок семейства Анастасии Макеевой с Филиппом Киркоровым "Будьте счастливы и любимы", "У Филиппа Бедросовича прекрасный вкус. Он плохого не посоветует", — написали комментаторы.