"Какая бурная у вас личная жизнь": женатого Шаляпина застукали с 72-летней Дубовицкой

Недавно женившийся на 42-летней канадской миллионерше Татьяне Дэвис артист опубликовал в своем микроблоге фото с Региной Дубовицкой. На нем улыбающиеся знаменитости стоят в обнимку. При этом теледива склонила голову к плечу Прохора Шаляпина.
Исполнитель сообщил, что они с ведущей юмористической передачи "Аншлаг" шутят для нового телесезона. Также он упомянул и недавнюю неожиданную свадьбу своей экс-супруги Ларисы Копенкиной с молодым избранником Василием Райским.
Фолловеров удивили нежности Прохора Шаляпина с Региной Дубовицкой. Они выразили надежду, что ведущая не влюбилась в знаменитого сердцееда. Некоторые предположили, что певец закрутил роман с теледивой. "Какая бурная у вас личная жизнь", – отметил один из подписчиков.
Напомним, после свадьбы с бизнесвумен избранница Прохора Шаляпина угодила в больницу с тяжелой формой ковида. Сам певец успел привиться от коронавируса. Сейчас Татьяна Дэвис лежит в клинике США в состоянии медикаментозной комы. Женщину подключили к аппарату ИВЛ.
Прохор Шаляпин же не так давно вернулся в Россию. Он объяснил, что в его пребывании в Америке пока нет смысла, а на родине у него работа.
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