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Шоу-бизнес
Народ ахнул при виде иссохшей МакSим: Надела платье 6-летней дочери

Народ ахнул при виде иссохшей МакSим: Надела платье 6-летней дочери

Буквально недавно вся страна молилась за артистку, которая долгое время пребывала в коме. К счастью, сейчас МакSим уже встала на ноги, дала первое большое интервью и вовсю общается со своими поклонниками.
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В диалоге с Ксенией Собчак артистка рассказала, что сейчас весит около 44 килограммов. Во время просмотра ролика становится очевидно, что стройная знаменитость сильно похудела, но пользователей этот факт не удивил. Несколько месяцев звезда боролась за свою жизнь. Теперь она постепенно возвращается к привычному ритму и почти каждый день выкладывает новые фотографии.

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Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Однако поклонники не прекращают обращать внимание на фигуру МакSим. Несмотря на то, что она уже давно ответила на все вопросы, а причины изменений очевидны, пользователи не оставляют артистку в покое. Накануне она опубликовала фотографию в роскошном светлом платье в пол.

На кадре Марина Максимова позирует в своей квартире. Она не стала подписывать его, но подписчики тут же принялись обсуждать ее внешний вид. Пользователи разделились на два лагеря. Многие тут же отметили, что знаменитость якобы слишком худая. "Ой, покушать бы", "Мариночка, такая красивая, но очень худенькая", "Скелет в платье", "Нужно набирать", – указали они. Некоторые даже предположили, что она "надела платье 6-летней дочери", но попытку высказаться тут же пресекли поклонники, отметившие, что это вовсе не корректно.

Другие же не одобрили тот факт, что пользователи обсуждают фигуру МакSим после такого тяжелого состояния. "Вы самая красивая! Не слушайте никого", "Главное, живая! Я так рада", "Какая Вы красивая", "Нежненькая как цветочек", "Дай Бог Вам здоровья, не пугайте нас так больше", "Красивая статуэточка", "Изящная красавица", "Наша девочка", – прокомментировали поклонники.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 22 сентября 2021, 11:06 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Угрозы мужа, алкоголизм и страшная болезнь: что известно о тяжелой судьбе певицы МакSим

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