"Собрал вещи": Стриженова сообщила мрачную новость

Внучка известного советского актера Олега Стриженова заявила, что разводится.



Саша Стриженова вышла замуж летом 2020 года, однако семейная жизнь сразу не заладилась. Об их расставании говорили еще в ноябре, но тогда пара сумела прийти к консенсусу и сохранила брак.

Счастье длилось недолго. На днях Саша Стриженова сообщила, что теперь уже точно разводится. Она заявила, что устала от постоянного выяснения отношений.

"Артура нет, он собрал вещи и будет жить отдельно", – написала Саша Стриженова в своем "Инстаграм".

Она отметила, что не злится на отца своих сына и дочери. По словам Стриженовой, ей просто хорошо одной, и ей нужна свобода. Также она раскрыла истинную причину ссоры. как выяснилось, Артур купил билет на самолет на деньги, подаренные ему на день рождения женой.

Стоит отметить, что у внучки Олега Стриженова очень непростая судьба. Ее мать рано умерла, а отца она обвинила в насилии. В 16 лет Саша осталась одна и вынуждена была зарабатывать как может. В итоге она стала суррогатной матерью. Тогда об этом писали все СМИ.

Саша Стриженова не общается со своими прославленными родственниками. Александр и Екатерина Стриженовы даже не присутствовали на крестинах ее младшей дочери.