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Шоу-бизнес
"Собрал вещи": Стриженова сообщила мрачную новость

"Собрал вещи": Стриженова сообщила мрачную новость

Внучка известного советского актера Олега Стриженова заявила, что разводится.
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Саша Стриженова вышла замуж летом 2020 года, однако семейная жизнь сразу не заладилась. Об их расставании говорили еще в ноябре, но тогда пара сумела прийти к консенсусу и сохранила брак.

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Счастье длилось недолго. На днях Саша Стриженова сообщила, что теперь уже точно разводится. Она заявила, что устала от постоянного выяснения отношений.

"Артура нет, он собрал вещи и будет жить отдельно", – написала Саша Стриженова в своем "Инстаграм".

Она отметила, что не злится на отца своих сына и дочери. По словам Стриженовой, ей просто хорошо одной, и ей нужна свобода. Также она раскрыла истинную причину ссоры. как выяснилось, Артур купил билет на самолет на деньги, подаренные ему на день рождения женой.

Стоит отметить, что у внучки Олега Стриженова очень непростая судьба. Ее мать рано умерла, а отца она обвинила в насилии. В 16 лет Саша осталась одна и вынуждена была зарабатывать как может. В итоге она стала суррогатной матерью. Тогда об этом писали все СМИ.

Саша Стриженова не общается со своими прославленными родственниками. Александр и Екатерина Стриженовы даже не присутствовали на крестинах ее младшей дочери.

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Фото: www.instagram.com/ superfamily_adams/
Автор: 12 июля 2021, 17:40 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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Отрезанный ломоть: жизнь отвергнутой родными Александры Стриженовой

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