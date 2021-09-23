Всплыло фото голой Бородиной в объятиях мускулистого красавца: Новый любовник

О разладе между возлюбленными публика подозревала давно. Сперва они поехали отдыхать вместе, но поселились в разных отелях. Затем в Сети начали появляться крайне неожиданные заявления супругов в адрес друг друга. Последней точкой стал странный снимок Курбана Омарова на фоне ЗАГСа.
Ведущая не комментировала ситуацию долгое время. Она лишь попросила поклонников подождать, потому что ей было необходимо расставить все мысли по полочкам. О причинах разлада знаменитость так ничего и не сказала. Она сообщила, что прощать бывшего супруга не собирается.
После развода Ксения Бородина активно отмечала это событие вместе с подругами. Видимо, все было не просто так. Накануне ведущая сперва активно снимала багажник, наполненный букетами из самых разных цветов, затем долго каталась на элитном авто, а после решила пожелать поклонникам сладких снов.
Однако сделать это знаменитость решила весьма необычным способом. Она опубликовала фото, на котором стоит в одном белом полотенце. Сзади ее обнимает обнаженный накаченный мужчина, а фото, видимо, сделано после душа. Пользователи Сети быстро выяснили, что новый возлюбленного знаменитости – якобы ресторатор Эрик Авагян. К слову, он сам ранее говорил, что не знает теледиву.
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