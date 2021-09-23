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Шоу-бизнес
Всплыло фото голой Бородиной в объятиях мускулистого красавца: Новый любовник

Всплыло фото голой Бородиной в объятиях мускулистого красавца: Новый любовник

Развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова стал едва ли не самым громким событием года. Многие считали их союз идеальным, но и здесь любви на всю жизнь не случилось.
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О разладе между возлюбленными публика подозревала давно. Сперва они поехали отдыхать вместе, но поселились в разных отелях. Затем в Сети начали появляться крайне неожиданные заявления супругов в адрес друг друга. Последней точкой стал странный снимок Курбана Омарова на фоне ЗАГСа.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Ведущая не комментировала ситуацию долгое время. Она лишь попросила поклонников подождать, потому что ей было необходимо расставить все мысли по полочкам. О причинах разлада знаменитость так ничего и не сказала. Она сообщила, что прощать бывшего супруга не собирается.

После развода Ксения Бородина активно отмечала это событие вместе с подругами. Видимо, все было не просто так. Накануне ведущая сперва активно снимала багажник, наполненный букетами из самых разных цветов, затем долго каталась на элитном авто, а после решила пожелать поклонникам сладких снов.

Однако сделать это знаменитость решила весьма необычным способом. Она опубликовала фото, на котором стоит в одном белом полотенце. Сзади ее обнимает обнаженный накаченный мужчина, а фото, видимо, сделано после душа. Пользователи Сети быстро выяснили, что новый возлюбленного знаменитости – якобы ресторатор Эрик Авагян. К слову, он сам ранее говорил, что не знает теледиву.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 сентября 2021, 16:14 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

комментарии

Ответить:

Гость857603
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Надо познакомить Омарова и Исхакова- два бедных прыщщщща без богатых жен
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