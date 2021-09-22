"Стало невыносимо": Бородина пожаловалась на бросившую гимнастику дочь

Ксения Бородина поделилась своими переживаниями с поклонниками.

Телеведущая воспитывает двоих детей. Ее старшая наследница, 12-летняя Маруся, на протяжении шести лет занималась художественной гимнастикой. Младшая дочь звезды экрана Теона тоже пошла в этот вид спорта. Теперь же стало известно, что Маруся забросила занятия.

Теледива поделилась своими переживания в "Инстаграм". Ксения Бородина призналась, что ее очень расстроило желание девочки бросить гимнастику, но она поддалась на уговоры дочери.

Знаменитость рассказала, что Маруся очень уставала из-за большой нагрузки в школе и в спортивной секции. На все у нее уходило много времени. Девочка подавала надежды в гимнастике. Ксения Бородина признала, что для того, чтобы быть лучшей в спорте, ему необходимо уделять массу времени и сил.

По словам ведущей, дочь всегда хотела заниматься танцами и просила ее записать ее в студию, но Ксения Бородина ей отказывала. Звезда понимала, что девочка не сможет все успевать. Теперь же она согласилась и записала Марусю на современные танцы, которые та обожает. При этом Ксения Бородина уточнила, что студия танцев располагается далеко от их дома.

Напомним, Маруся не раз становилась призером и победителем различных соревнований по художественной гимнастике. А в конце весны текущего года Ксения Бородина похвалилась тем, что ее дочери присвоили второй спортивный разряд в этом виде спорта.