Из дурнушки в красотку: Фееричное преображение любовницы Харламова

Новая пассия Гарика Харламова не всегда была иконой стиля. Катерина Ковальчук прошла путь от простой девушки до завидной невесты.

Комик Гарик Харламов быстро нашел замену экс-супруге. На место Кристины Асмус полноправно вступила 28-летняя актриса Катерина Ковальчук. Всего несколько лет назад ей вряд ли бы удалось затмить яркую блондинку, а сейчас она выглядит так здорово и эффектно, что бывшая пассия юмориста может ей позавидовать.

Несмотря на то, что Катерина Ковальчук уже много лет снимается в кино, в прошлом ее внешность была прямо-таки неприметной. Когда девушке было 18 лет, она отличалась пухлыми щеками, многочисленными веснушками и неухоженными секущимися волосами. В добавок к этому шел потерянный взгляд, а также отсутствие макияжа и простенькая одежда в темных тонах.

Зато в нынешнее время внешность девушки трудно переоценить. Став модницей и красоткой, она сумела завоевать Гарика Харламова и вытеснить из его жизни чувства к бывшей пассии. Со снимков в инстаграм-аккаунте Катерина Ковальчук смотрит кокетливым взглядом, а своей лучезарной улыбкой пронзает легко пронзает сердца. Ее стильные наряды подчеркивают достоинства фигуры и хорошо сочетаются с аксессуарами.

Не случайно в Сети поговаривают, что артистка излучает женский магнетизм, поэтому очаровать юмориста ей не составило труда. К чему приведет ее роман с Гариком Харламовым, покажет время. Пока россиянам остается лишь пожелать парочке удачи и признать, что Катерина Ковальчук украшает комика своим видом.