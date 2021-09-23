Бросившего возлюбленную с ребенком Табакова застукали за поцелуями с новой пассией

Ранее молодая звезда театра и кино бросила свою девушку – артистку Софью Синицыну, которая родила ему дочь Мию. Теперь выяснилось, что у сына покойного Олега Табакова есть новая избранница – Ксения Ермоленко.
Парочку заметили вместе танцующими на вечеринке для знаменитостей в Сочи. На светском мероприятии была и мать Павла Табакова, актриса Мария Зудина. Когда она покинула вечеринку, то влюбленные дали волю чувствам. На видео, опубликованном в телеграм-канале Super.ru, чета целуется.
Отметим, что артист и его бывшая возлюбленная поддерживают дружеские отношения. Они не стали играть свадьбу после рождения дочери. По имеющейся информации, Павел Табаков финансово поддерживает свою экс-избранницу.
Как писали "Дни.ру", сын Марины Зудиной и Олега Табакова, Павел, впервые стал отцом 5 августа 2020 года. Много месяцев семейству удавалось скрывать факт появления ребенка на свет. Малышку пришлось рассекретить, когда в Сеть просочились кадры с крестин. Многие россияне поразились тому, как Мия похожа на своего знаменитого дедушку.
Также известно, что до романа с Софьей Синицыной у Павла Табакова был роман с актрисой Марусей Фоминой. Судя по всему, молодой артист является настоящим сердцеедом.
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