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Шоу-бизнес
Бросившего возлюбленную с ребенком Табакова застукали за поцелуями с новой пассией

Бросившего возлюбленную с ребенком Табакова застукали за поцелуями с новой пассией

Павел Табаков закрутил роман с девушкой по имени Ксения Ермоленко.
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Ранее молодая звезда театра и кино бросила свою девушку – артистку Софью Синицыну, которая родила ему дочь Мию. Теперь выяснилось, что у сына покойного Олега Табакова есть новая избранница – Ксения Ермоленко.

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Что известно о родившей Табакову "тайного" ребенка женщине

Парочку заметили вместе танцующими на вечеринке для знаменитостей в Сочи. На светском мероприятии была и мать Павла Табакова, актриса Мария Зудина. Когда она покинула вечеринку, то влюбленные дали волю чувствам. На видео, опубликованном в телеграм-канале Super.ru, чета целуется.

Отметим, что артист и его бывшая возлюбленная поддерживают дружеские отношения. Они не стали играть свадьбу после рождения дочери. По имеющейся информации, Павел Табаков финансово поддерживает свою экс-избранницу.

Как писали "Дни.ру", сын Марины Зудиной и Олега Табакова, Павел, впервые стал отцом 5 августа 2020 года. Много месяцев семейству удавалось скрывать факт появления ребенка на свет. Малышку пришлось рассекретить, когда в Сеть просочились кадры с крестин. Многие россияне поразились тому, как Мия похожа на своего знаменитого дедушку.

Также известно, что до романа с Софьей Синицыной у Павла Табакова был роман с актрисой Марусей Фоминой. Судя по всему, молодой артист является настоящим сердцеедом.

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Фото: Genrietta Peryan / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 сентября 2021, 14:51 Источник: Телеграм-канал Super.ru • Требует проверки
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Павел Табаков поразил суровым видом на премии

комментарии

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Гость858410
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Сынок то весь в папашу пошёл! Подрастающий кобелёк!
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