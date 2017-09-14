Павел Табаков поразил суровым видом на премии

Журнал GQ ежегодно вручает премию "Человек года". Победителей определяют путем открытого голосования на сайте премии. Помимо этой номинации журнал традиционно выдвигает 11 категория для голосования, таких как "Актер года", "Продюссер года", "Женщина года" и другие. Награждение главных людей года третий год подряд проходило в "Барвиха Luxury Village", где собрались все сливки Москвы.
Пятый день международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна-2017" в Сочи
Московский Художественный театр (МХТ) имени Чехова выпускает спектакль "Северный ветер"
Хоуп Хикс долгое время была специалистом по связям с общественностью в компании Иванки Трамп
Артисты выступили на юбилейном концерте поп-короля
Влюбленные поженились через полгода отношений
Мощный уpaгaн "Иpмa" пoявилcя в Kapибcкoм бacceйнe в нaчaлe ceнтябpя
В Сочи прошел очередной день песенного конкурса
Роль в новом сериале НТВ оказалась сложной, но интересной
Певец развлекается в Сочи
Девушка блеснула талантом
Звезда "Дома-2" рассекретила свое семейное положение
За малышами звездной четы охотились папарацци
Выпускница "Фабрики звезд" находится в поисках подвенечного платья
Депутат рассказала о встрече с режиссером