Павел Табаков поразил суровым видом на премии

Журнал GQ ежегодно вручает премию "Человек года". Победителей определяют путем открытого голосования на сайте премии. Помимо этой номинации журнал традиционно выдвигает 11 категория для голосования, таких как "Актер года", "Продюссер года", "Женщина года" и другие. Награждение главных людей года третий год подряд проходило в "Барвиха Luxury Village", где собрались все сливки Москвы.