Садальский публично расправился с любимыми женщинами: Не возвращайтесь

Станислав Садальский активно ведет свой личный блог в "Инстаграме". Больше всего его поклонники любят, когда артист показывает им архивные снимки со знаменитостями.

На этот раз артист опубликовал фото с Татьяной Васильевой и Жанной Эппле. На кадре две красивые молодые женщины стоят рядом, а Садальский нежно придерживает Васильеву за плечо. Известно, что сейчас они не общаются. Ранее артисты были очень дружны, но жизнь расставила все по местам.

Под фотографией Станислав Садальский привел отрывок из произведения Андрея Вознесенского. "Не возвращайтесь к былым возлюбленным", – указал он, поставив эмодзи в виде красной точки. По какой причине артист решил вспомнить о снимке и показать его поклонникам, он не объяснил.

На один из комментариев актер ответил достаточно жестко. Он указал, что "эти станции уже проехали". Многие заподозрили, что знаменитость все еще переживает из-за конфликта с коллегами. Известно, что с Татьяной Васильевой актер поругался не так давно. Финальной точкой в разборках стал тот факт, что он якобы позволил себе негативное высказывание о детях звезды. О ссоре с Жанной Эппле пока ничего неизвестно.

В комментариях поклонники поспорили о том, можно ли возвращаться в отношения, которые уже были завершены. Они поддержали артиста. "Вы такие красивые! Но время идет", "Правильно, уходя, уходи!", "Значит еще ситуация не забыта", "Никогда Вас не слышала таким меланхоличным! Все будет хорошо", "Держитесь, время расставит", "Прости и отпусти", – написали поклонники.

