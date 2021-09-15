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Сериалы
Взбешенный Садальский избил отказавшую ему в замужестве звезду "Склифосовского"

Взбешенный Садальский избил отказавшую ему в замужестве звезду "Склифосовского"

Известный актер не совладал с эмоциями.
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Звезда сериала "Склифосовский" Ольга Богданова рассказала о многолетней дружбе со Станиславом Садальским. В юные годы знаменитости жили в одном общежитии. Уже тогда, как считает 70-летняя Ольга Михайловна, актер влюбился в нее. "Стас мне делал предложение, звал меня замуж, но я отказала", – рассказала актриса в свежем интервью.

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 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

Богданова не скрывает, что, дав от ворот поворот Садальскому, долго размышляла, правильно ли поступила. По словам артистки, потом она много раз возвращалась к этому вопросу в своих мыслях.

Ольга Богданова уверена, что не смогла бы ужиться со Станиславом Садальским. Артистка отметила, что не всякая женщина способна долго терпеть характер актера.

"От него, знаете, мало не покажется – от него и посмеешься, и поплачешь", – поделилась звезда "Склифосовского".

Богданова вспомнила случай, который очень хорошо характеризует Садальского. Во время съемок фильма-спектакля "Покинутая" Ольга Михайловна сильно простудилась. Болезнь отразилась на внешности артистки. Она беспокоилась о том, как получится в кадре. Богданова постоянно спрашивала оператора, как выглядит в объективе. Станислава Юрьевича, который также работал над картиной, поведение актрисы довело до бешенства.

Во время создания сцены драки Садальский выплеснул всю злость на Богданову. Он должен был бить партнершу ремнем понарошку, но сделал все иначе. На актрису посыпался град сильных ударов. Режиссер не понял, что рыдающей Богдановой действительно очень больно. Кинематографист решил, что Ольга Михайловна изображает страдания, поэтому съемку не прервал.

Когда прозвучала команда "Стоп. Снято", избитая Ольга Богданова заявила, что уходит из картины. Артистка даже согласилась выплатить неустойку за срыв рабочего процесса. Садальского видеть она не хотела.

В итоге Станиславу Юрьевичу удалось умаслить партнершу. Актер подарил коллеге кольцо с бриллиантом. Садальский ползал на коленях перед Богдановой с украшением в руках. "И вот так с ним всегда", – рассудила звезда "Склифосовского".

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 15 сентября 2021, 12:52 Источник: "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым ✓ Надежный источник
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