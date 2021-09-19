Родные вешаются: Садальский облил грязью пожилых людей

Артист опубликовал фото с пожилыми российскими артистками и в подписи добавил, что большинство "старперов" являются довольно сложными в коммуникации людьми. Основная проблема, по его мнению, в завышенной самооценке и в том, что им из-за возраста якобы "все должны". Даже близким людям порой сложно, считает Садальский: "от них собственные родные вешаются".
Примечательно, что сам Станислав Юрьевич уже не мальчик, в этом году артисту исполнилось 70 лет. Возможно, этот пост был саркастичным, просто юмора артиста никто не понял. Поклонники поспешили с мнением звезды не согласиться. Он не выдержал натиска и удалил публикацию со своей страницы.
Однако то, что однажды оказалось в Сети, остается там навечно. Общественность активно обсуждает возможные причины такого высказывания Садальского. Некоторые предположили, что он хотел кинуть камень в огород Татьяны Васильевой, с которой они раньше были хорошими друзьями, а в этом году поссорились.
Ранее Станислав Садальский вступился за Яну Рудковскую. Скандал был связан с платьем от Valentino, которое, по мнению одного скандального блогера, оказалось подделкой. Артист вступился за опороченную блондинку, отметив, что она не заслужила общественной травли за дешевое платье.
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