Родные вешаются: Садальский облил грязью пожилых людей

Станислав Садальский славится резкими высказываниями в своем блоге. На днях он прошелся по пенсионерам, а потом отказался от своих слов, удалив публикацию.

Артист опубликовал фото с пожилыми российскими артистками и в подписи добавил, что большинство "старперов" являются довольно сложными в коммуникации людьми. Основная проблема, по его мнению, в завышенной самооценке и в том, что им из-за возраста якобы "все должны". Даже близким людям порой сложно, считает Садальский: "от них собственные родные вешаются".

Примечательно, что сам Станислав Юрьевич уже не мальчик, в этом году артисту исполнилось 70 лет. Возможно, этот пост был саркастичным, просто юмора артиста никто не понял. Поклонники поспешили с мнением звезды не согласиться. Он не выдержал натиска и удалил публикацию со своей страницы.

Однако то, что однажды оказалось в Сети, остается там навечно. Общественность активно обсуждает возможные причины такого высказывания Садальского. Некоторые предположили, что он хотел кинуть камень в огород Татьяны Васильевой, с которой они раньше были хорошими друзьями, а в этом году поссорились.

Ранее Станислав Садальский вступился за Яну Рудковскую. Скандал был связан с платьем от Valentino, которое, по мнению одного скандального блогера, оказалось подделкой. Артист вступился за опороченную блондинку, отметив, что она не заслужила общественной травли за дешевое платье.