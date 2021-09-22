"То нога, то сердце": Увядающая Пугачева взывает к ангелам-хранителям

72-летняя Алла Пугачева надеется на помощь высших сил.

Звезда российской эстрады Алла Пугачева давно ушла со сцены, но до сих пор остается для народа великой певицей и загадочным человеком. Сейчас артистка редко дает интервью, доживая свой век в деревне Грязи вместе с семьей. Журналист Олег Перанов поделился подробностями эксклюзивной информацией, которую ему поведала Примадонна несколько лет назад. Выяснилось, что здоровье Аллы Пугачевой не раз давало пугающую слабину.

Еще до брака с Максимом Галкиным артистка признавалась, что периодически страдает от разных недугов. "Думаю, у каждого третьего человека иногда что-то бывает: то нога заболит, то сердце вдруг не так застучало. Это естественно. Что-то такое бывает и у меня, перебои разные", — выразилась Примадонна.

Впрочем, даже из самых катастрофических ситуаций певица выходила победителем. Алла Пугачева уверена, что ее берегут добрые духи, которые слышат, когда она просит о помощи. "В моей жизни случались такие тяжелые клинические моменты, из таких переделок меня вытаскивали! Но у меня очень сильный ангел-хранитель. И есть подозрение, что их двое", — рассказывала звезда.

Напомним, недавно Алла Пугачева и Максим Галкин отпраздновали день рождения своих наследников — Лизы и Гарри. Детям исполнилось восемь лет. В Сети появилось уникальное фото Примадонны в домашней одежде рядом с большим тортом.