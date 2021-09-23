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Шоу-бизнес
"Классная телка" Гузеева раскрыла правду о домогательствах: Это ад, я с этим живу

"Классная телка" Гузеева раскрыла правду о домогательствах: Это ад, я с этим живу

В последнее время многие публичные личности заявили о пережитых домогательствах. Однако после скандала с участием Елены Прокловой многие стали вести себя более сдержанно.
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Лариса Гузеева дала первое за долгое время откровенное интервью Катерине Гордеевой. Артистка заявила, что в молодости она была "классной телкой" с длинными волосами и любила короткие юбки. Она отметила, что к красивым актрисам всегда было повышенное внимание не только публики, но и режиссеров. Однако называть имена она отказалась. По ее словам, все кинодеятели были старше и имели определенную власть.

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 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Актриса указала, что "это ад", но она "живет с этим". Она сообщила, что не осуждает тех, кто говорит об этом. Более всего ее удивляют те, кто называют представительниц ее профессии "проститутками", потому что они якобы сперва соглашались на отношения с режиссерами, а теперь начали жаловаться на их поступки.

Знаменитость вспомнила, что в ее молодости никто и представить не мог, что актриса может пойти и пожаловаться на режиссера. Они были слишком уважаемыми людьми, все боялись потерять работу или вовсе лишиться любых карьерных перспектив. Лариса Гузеева подчеркнула, что сейчас они иногда встречаются с подругами и обсуждают, кто проявлял к ним повышенное внимание. Часто оказывается, что список таких мужчин у них приблизительно одинаковый. "Не хочу со слезой за миллион рассказывать", – намекнула она на признание Елены Прокловой.

Ведущая "Давай поженимся" пояснила, что коллега "слишком артистично" рассказывает о событиях того времени. Она рассказала, что, когда с ней случилось такое, она попыталась поделиться болью с ассистенткой мужчины. Однако та не только не стала помогать артистке, но и "сдала" ее режиссеру.

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Фото: Роман Денисов / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 сентября 2021, 13:01 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
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