Брежнева бросила Меладзе: Вернулся к маме

22 сентября в семье Валерия и Константина Меладзе произошло торжественное событие. Матери знаменитых мужчин Нелли Акакиевне исполнилось 87 лет. В честь праздника дружные браться собрались за большим столом вместе с близкими людьми. Только вот жен рядом с ними не оказалось. Вера Брежнева и Альбина Джанабаева бросили мужей отдуваться с поздравлениями за них.
Видеоролик с семейного торжества опубликовала в инстаграм-истории внучка именинницы. Для Нелли Акакиевны вынесли вкусный торт с горящей свечой. Валерий Меладзе радостно исполнял песню "Happy Birthday to You", а Константин снимал происходящее на телефон. Братья явно были довольны вернуться к матери с подарками и пожеланиями, ведь она подарила им жизнь.
В Сети поговаривают, что Вера Брежнева и Альбина Джанабаева пропустили событие не по своей воле, а их просто туда не позвали. Впрочем, ни Валерий, ни Константин Меладзе еще не разместили кадров с праздника в личных блогах. Не исключено, что братья решили скрыть факт отсутствия жен на мероприятии.
В день рождения свекрови Вера Брежнева рекламировала косметику в инстаграм-аккаунте и отвечала подписчикам, а Альбина Джанабаева совершила рабочий визит на радиостанцию. Вопросы поклонников, почему они не составили компанию братьям Меладзе, певицы игнорируют.
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