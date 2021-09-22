"Здоровенный диаметр": Брежнева откровенно ответила на вопрос о пластике

Российская певица Вера Брежнева по просьбе подписчиков рассказала о пластических операциях.

Российская певица Вера Брежнева всегда была эталоном красоты и до сих пор восхищает и мотивирует миллионы поклонников. Певица ведет здоровый образ жизни и занимается спортом, о чем часто рассказывает подписчикам.

На днях она ответила вопрос подписчиков в своем "Инстаграм" о том, не желает ли увеличить губы. Певица удивилась такому вопросу. Как выяснилось, для нее эта тема довольно странная.

"Мысли не было… А надо? Я люблю свои губы. Живые, настоящие, и не хочу быть похожа на всех, у кого одинаковые губы", – написала Вера Брежнева.

Вера Брежнева часто рассказывает на своей странице о гаджетах для красоты и принципах работы тех или иных техник. Недавно она показала плойку для волос. "Ого, здоровенный диаметр", – удивились подписчики.

Напомним, 39-летняя Вера Брежнева замужем за 58-летним Константином Меладзе. Их брак существует почти шесть лет. Периодически в Сети всплывают слухи о том, что пара близка к разводу, однако официально это не подтверждается.

Поговаривали, что Константин Меладзе изменяет жене с молодой исполнительницей, подопечной из "ВИА Гры" Эрикой Герцег. Однако тогда Вера Брежнева опровергла все домыслы и заявила, что Меладзе элементарно некогда было бы ей изменять. При этом Брежнева заявила, что не ревнует мужа.

Общих детей у Меладзе и Брежневой до сих пор нет. На фестивале "Новая волна" певица призналась, что они с мужем мечтают о детях. У Брежневой есть две дочери от украинских бизнесменов Виталия Войченко и Михаила Кипермана. У Меладзе от первого брака трое детей.